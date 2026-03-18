Camino: Romanya maçı için iyi hazırlandık

TÜRKİYE A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında yarın Romanya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunarak, "Maç için iyi hazırlandık. Belki bu tur için favori değiliz ama yüzde yüz mücadele için buradayız. Adım adım gideceğiz" dedi.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında yarın Romanya ile karşılaşacak. Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesi Erkek A Milli Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, takım kaptanı Yunus Özmusul ve milli takım oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Romanya'nın iyi bir takım olduğunu belirten Oliver Roy Camino, "Son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka, Portekiz ve Kuzey Makedonya'ya karşı iyi oyun ortaya koydular. Kulüplerde de mücadele eden birçok genç ve tecrübeli oyuncuları var. Yarınki maç için iyi hazırlandık. Belki bu tur için favori değiliz ama yüzde 100 mücadele için buradayız. Adım adım gideceğiz, yarın iyi bir mücadele edeceğiz ve maçı kazandıktan sonra bir sonraki maça bakacağız" şeklinde konuştu.

YUNUS ÖZMUSUL: KENDİ GÜCÜMÜZÜ VE POTANSİYELİMİZİ BİLİYORUZ

Takım kaptanı Yunus Özmusul ise maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Gerçekten iyi hazırlandık. Romanya bu turda favori. Yaklaşık 2 ay önce iyi bir turnuvada iyi rakiplere karşı oynadılar. Biz de kendi gücümüzü ve potansiyelimizi biliyoruz. Son zamanlarda gerçekten iyi oyun oynuyoruz. Artık geliştiğimizi gösterme ve gücümüzü, kalitemizi sahaya yansıtma zamanı. Bunun için de yarın ilk adımı atacağız. Öncelikle ülkemizde, evimizde kazanmak istiyoruz. Daha sonrasında Romanya'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz"

SADIK EMRE HERSEKLİOĞLU: KAZANMAK VE İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI BİR ŞEKİLDE GİTMEK İSTİYORUZ

Erkek A Milli takımı oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu, Romanya karşısında kesinlikle bir galibiyet istediklerini söyleyerek, "Burada kazanıp ikinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Takım içinde çok iyi bir hava var. Biz gençler olarak çok şanslıyız, takımımızda değerli abilerimiz var. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Yarınki maçta bütün Bolu'yu da maça bekliyoruz" diye konuştu.

