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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

AA - Hilmi Sever - Spor
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Tekirdağspor'u 39-22 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Tekirdağspor'u 39-22 mağlup etti.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Kupası'nda bu mücadeleyle çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Kupada çeyrek final rövanş karşılaşmalarının hepsi yarın yapılacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, tekirdağspor, Hentbol, Spor, Haberler

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