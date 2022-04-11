Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
AA - Hilmi Sever - Spor
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Tekirdağspor'u 39-22 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Tekirdağspor'u 39-22 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Türkiye Kupası'nda bu mücadeleyle çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
Kupada çeyrek final rövanş karşılaşmalarının hepsi yarın yapılacak.
AA / Hilmi Sever - Spor