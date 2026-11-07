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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 18-11 önde tamamlayan Yalıkavakspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yalıkavakspor, sahadan 33-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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