Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 yendi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 18-11 önde tamamlayan Yalıkavakspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yalıkavakspor, sahadan 33-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA