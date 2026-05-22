Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarında 12. ve son hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:
Play-off
Yarın: (23 Mayıs Cumartesi)
14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)
Play-out
Yarın: (23 Mayıs Cumartesi)
16.00 Odunpazarı-MC Sistem Yurdum (Porsuk)
16.00 Göztepe-Yenimahalle Belediyespor (Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off serisinin bitimine 2 hafta kala puanını 40'a çıkartarak en yakın rakibi Armada Praxis Yalıkavak'ın 5 puan önünde 2025-26 sezonu şampiyonluğunu ilan etmişti.