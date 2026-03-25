Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 5. hafta karşılaşmaları oynandı. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u mağlup ederken, play-out maçlarında da zorlu mücadeleler yaşandı.
Play-off etabının 5. haftası, 1 Nisan'a ertelenen Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Üsküdar Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 35-32
Play-out
Göztepe-Odunpazarı: 35-34
MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor: 36-33
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer