Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out 11. hafta maçları oynandı. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 31-28; Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 29-24; Göztepe ise Odunpazarı'nı 31-27 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de bugün 3 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarının 11. haftasındaki maçlarda alınan sonuçla şöyle:
Play-off
Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor: 31-28
Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 29-24
Play-out
Göztepe-Odunpazarı: 31-27
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar