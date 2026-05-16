Hentbol Kadınlar Süper Lig'de bugün 3 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarının 11. haftasındaki maçlarda alınan sonuçla şöyle:

Play-off

Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor: 31-28

Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 29-24

Play-out

Göztepe-Odunpazarı: 31-27

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.