Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out 11. hafta maçları oynandı. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 31-28; Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 29-24; Göztepe ise Odunpazarı'nı 31-27 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de bugün 3 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarının 11. haftasındaki maçlarda alınan sonuçla şöyle:

Play-off

Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor: 31-28

Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 29-24

Play-out

Göztepe-Odunpazarı: 31-27

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı

Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş

Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Son görüldüğü yerden geçmiş
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar