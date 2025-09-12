Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 Sezonun 2. Hafta Maç Programı Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. hafta maç programını duyurdu. İlk maç yarın Göztepe ile Yenimahalle Belediyespor arasında oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maç programı şöyle:

Yarın: (13 Eylül)

16.00 Göztepe - Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)

14 Eylül Pazar:

17.00 Odunpazarı - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - MC Sistem Yurdum (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

17.00 Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Beşirli Spor Salonu)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali bir hayli dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.