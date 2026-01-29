Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-2026 sezonunun 12. hafta karşılaşmaları, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programla devam edecek. Yarın başlayacak olan haftada dikkat çeken maçlar yer alıyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 12. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

31 Ocak Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)

1 Şubat Pazar:

20.00 MC Sistem Yurdum-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

