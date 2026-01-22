Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. hafta yarın başlayacak
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftanın karşılaşmaları yarın başlayacak. Tüm maç programı Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftanın heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 MC Sistem Yurdum-Göztepe (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
24 Ocak Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Çamlıca)
17.00 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beşirli)
11 Şubat Çarşamba:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Üçevler)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor