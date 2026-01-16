Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek
Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları için maç programını duyurdu. Yarın başlayacak olan haftada dört önemli maç oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
18 Ocak Pazar:
14.00 Göztepe-Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)
28 Ocak Çarşamba:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor