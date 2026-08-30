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MC Sistem Yozgat GSK, Odunpazarı'nı 31-25 Mağlup Etti

MC Sistem Yozgat GSK, Odunpazarı'nı 31-25 Mağlup Etti
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yenerek sezona galibiyetle başladı. İlk yarıyı 18-13 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.

Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat GSK, 18-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 31-25 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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