MC Sistem Yozgat GSK, Odunpazarı'nı 31-25 Mağlup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yenerek sezona galibiyetle başladı. İlk yarıyı 18-13 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat GSK, 18-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 31-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA