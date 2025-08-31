Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Kupa'yı Kazandı
Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maç boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Bursa temsilcisi, bu zaferle birlikte hentbol tarihinde önemli bir başarıya imza atmış oldu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor