Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Kupa'yı Kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maç boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Bursa temsilcisi, bu zaferle birlikte hentbol tarihinde önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
