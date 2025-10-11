Hentbol: Kadınlar 1. Lig
Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Ardeşen Belediyesi, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi'ni 35-30 mağlup etti.
Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Ardeşen Belediyesi, sahadan 35-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Spor