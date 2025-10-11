Haberler

Hentbol: Kadınlar 1. Lig

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Ardeşen Belediyesi, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi'ni 35-30 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Ardeşen Belediyesi, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi'ni 35-30 mağlup etti.

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Ardeşen Belediyesi, sahadan 35-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Spor
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.