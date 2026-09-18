Haberler

Hentbol: Haftanın programı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 4'üncü hafta maçları oynanacak

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde takımlar, 4. hafta karşılaşmalarında mücadele edecek.

Liglerde maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

20 Eylül Pazar:

14.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler)

30 Eylül Çarşamba:

15.00 Giresunspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

17.00 Yalıkavak-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer

Orta sahaya iki bomba transfer
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı

Soruşturmada ifade veren emniyet müdürü koltuğundan oldu
Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

Yine dört ayağının üstüne düştü
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı

Değeri parayla ölçülemeyen eserler bir saatte mahvoluyordu!
Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 67 tutuklama

Ankara'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Okan Buruk son kararını verdi! Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde

Son kararını verdi! Yıldız isim, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde