Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 4'üncü hafta maçları oynanacak
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde takımlar, 4. hafta karşılaşmalarında mücadele edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
20 Eylül Pazar:
14.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler)
30 Eylül Çarşamba:
15.00 Giresunspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
17.00 Yalıkavak-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Bodrum Binnaz Karakaya)