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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Normal Sezon Son Hafta Maçları Başlıyor

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta maçları yarın iki maçla başlıyor. Ligdeki tüm takımlar son haftada mücadele edecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 22. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

17.00 Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

5 Nisan Cumartesi:

16.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Celal Atik)

6 Nisan Pazar:

14.00 Güneysu- Spor Toto (Güneysu)

7 Nisan Pazartesi:

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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