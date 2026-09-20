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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş 36-36 berabere kaldı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş, Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçta 36-36 berabere kaldı. İlk devreyi Nilüfer Belediyespor 19-18 önde tamamlarken, ikinci devresi de çekişmeli geçen karşılaşma 36-36 beraberlikle bitti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş 36-36 berabere kaldı.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 19-18 önde tamamladı.

İkinci devresi de çekişmeli geçen karşılaşma, 36-36 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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