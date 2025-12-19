Haberler

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta yarın başlayacak

Güncelleme:
Türkiye Hentbol Federasyonu, 20. hafta maçlarının programını duyurdu. Maçlar 21 Aralık Pazar günü başlayacak.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Rize Belediyespor (Süleyman Seba)

21 Aralık Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik (Köyceğiz)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Mihalıççık Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol (Üçevler)

17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

24 Aralık Çarşamba:

15.00 Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)




