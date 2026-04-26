Haberler

Bursa Belediyespor Hentbol'da EHF Kupası'na Veda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 19 - İlk maçı 5 farkla kazanan Bursa ekibi, rövanşı 6 farkla kaybederek elendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 34-29 kazandığı EHF Avrupa Kupası yarı final ilk maçının rövanşında Slovak kulübü MSK Iuventa'ya 25-19 yenilerek elendi.

Slovakya'nın Michalovce kasabasındaki Chemkostav Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 10-6 önde geçen ev sahibi ekip, sahadan da 25-19 galip ayrıldı.

Sahasındaki ilk maçı 5 farkla (34-29) kazanan Bursa ekibi, rövanşı 6 farkla kaybederek organizasyona veda etti.

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının finalinde, MSK Iuventa ile Atletico Guardes (İspanya) karşılaşacak.

Konyaaltı Belediyespor, 2023'te ulaştığı şampiyonlukla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü ünvanını elinde tutuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

