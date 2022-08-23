Onyekuru, Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareketi sosyal medya hesabından da paylaştı! Taraftardan tepki yağıyor

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta Onyekuru, sarı-lacivertlilerin ağlarına gönderdiği golün ardından 'ağlama' hareketi yaptı. Galatasaray'da forma giydiği dönemde de aynı sevinci yapan futbolcu, maç sonu Instagram paylaşımında ise instagram "4. yıldızı alana kadar sakin olun" yazarak gol sevinci resmine yer verdi. Sevince ve paylaşımı Fenerbahçelilerden tepki geldi.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-2 kazandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyet ile birlikte 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNE 'AĞLAMA' HAREKETİ YAPTI

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru, Fenerbahçe ağlarına golünü attıktan sonra yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı oyuncu maçın 64. dakikasında Fenerbahçe ağlarını havalandırarak skoru 3-2'ye taşıdı. Golünü attıktan sonra ise Onyekuru, tribünlere doğru 'ağlama' hareketiyle sevincini gerçekleştirdi.

GALATASARAY FORMASIYLA DA YAPMIŞTI

Onyekuru, Galatasaray'da forma giydiği dönemde de Fenerbahçe ağlarına gol attıktan sonra aynı sevinci yapmış ve Fenerbahçe taraftarının tepkilerini üzerine çekmişti.

4. YILDIZI ALANA KADAR SAKİN OLUN

Onyekuru ayrıca maçın sonunda yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu. Onyekuru instagram paylaşımında ""4. yıldızı alana kadar sakin olun" yazarak gol sevinci resmine yer verdi.