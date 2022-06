Hediyesiyle tüm takıma mesaj verdi! İşte Stefan Kuntz'un futbolculara dağıttığı kitap - Haberler

Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un göreve gelmesinin ardından A Milli Takım'da yoga gibi mental çalışmalar ağırlık kazanırken, deneyimli hocanın tüm takıma bir kitap hediye ettiği öğrenildi.

KUNTZ'DAN TÜM TAKIMA LIVERPOOL HEDİYESİ

Fanatik'in haberine göre, Stefan Kuntz'un, oyuncularına hediye ettiği kitabın adı, 'A taste of the Liverpool way, a recipe for success' (Liverpool tarzı lezzetler: Başarı için tarifler). Kuntz'un, yakın zamanda okuduğu bu kitabın yazarı, kendisi gibi bir Alman olan Beslenme Uzmanı Mona Nemmer'e ait. Daha önce Alman Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde çalışan Nemmer, Bayern Münih'te görev yaptıktan sonra 2016'da Liverpool'un başına geçen Jürgen Klopp tarafından kulübün ilk tam zamanlı beslenme uzmanı olarak işe başladı.

Stefan Kuntz'un futbolculara hediye ettiği kitap

"LIVERPOOL'DAKİ EN ÖNEMLİ TRANSFERLERİMDEN"

Klopp'un an itibarıyla teknik ekibindeki 26 kişiden biri olan ve "Liverpool'daki en önemli transferlerimden" diye bahsettiği Nemmer, sağlıklı besinleri doğru şekilde ve doğru zamanda yemenin önemine dikkat çekiyor. Kuntz, oyuncularının bu kitaptan faydalanarak, hem daha kaliteli bir yaşama sahip olmalarını hem de performanslarının artmasını amaçlıyor.

