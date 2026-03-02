Haberler

Hedefi 12 den vurdular

Hedefi 12 den vurdular
Güncelleme:
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yıldızlar dart müsabakalarında Doğanlı Eşref Taşhan Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen 2025–2026 Okul Sporları Dart Müsabakaları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Okul Sporları Dart Müsabakaları sonunda Yıldız Kızlarda Doğanlı Eşref Taşhan Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu üçüncü ve Sarıdere Kemeryanı Ortaokulu dördüncü olurken Yıldız Erkeklerde ise Doğanlı Eşref Taşhan Ortaokulu birinci, Şehit Mustafa Bazna Ortaokulu ikinci, Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu üçüncü ve Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

