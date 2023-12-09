HDI Sigorta Yalova VİP, evinde Adana Basketbol'u yendi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Play-Off mücadelesi veren HDI Sigorta Yalova VİP, evinde ağırladığı 01 Adana Basketbol'u 82-78 yendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Play-Off mücadelesi veren HDI Sigorta Yalova VİP, evinde ağırladığı 01 Adana Basketbol'u 82-78 yendi.
TKBL'nin 13'üncü haftasında HDI Sigorta Yalova VİP, 01 Adana Basketbol ile karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yalova ekibi ilk çeyreği 18-27 geride kapattı. İkinci çeyrekte farkı kapatmak isteyen VİP, devreye 36-42'lik skorla geride girdi. Maçın üçüncü çeyreği dengeli geçmesine rağmen VİP, skoru farkı 2 sayıya düşürerek son periyoda 63-61 geride girdi. Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü ekine alan Yalova ekibi parkeden 82-78'lik skorla galip ayrılmayı bildi. - YALOVA