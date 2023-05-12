HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

HDI Sigorta Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavakspor karşılaşacak.

HDI Sigorta Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavakspor karşılaşacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finali'nde bugün oynanan yarı final maçlarında rakiplerini eleyen Kastamonu Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavakspor finalde eşleşti.

Konyaaltı Belediyesi'ni yenen Kastamonu Belediyesi ilk finalist

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan ilk yarı final maçında Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi'ni 27-26 mağlup ederek finale yükseldi. İlk yarısı 14-14 eşitlikle tamamlan karşılaşmada, maçın en değerli oyuncusu ödülü Kastamonu Belediyesi'nden Neslihan Çalışkan'a verildi.

İzmir Büyükşehir'i yenen Yalıkavak ikinci finalist

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan ikinci yarı final maçında rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 34-30 yenen Armada Praxis Yalıkavak Spor, finalde Kastamonu Belediyesi'nin rakibi oldu. Maçın ilk yarısını da 15-14 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak Spor'dan Isabelle Jongenelen maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor yarın final maçında karşı karşıya gelecek. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. - BOLU