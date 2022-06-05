Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi - Haberler

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Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi

AA - Fatih Erel - Spor
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Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi

Arjantin Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenerken maçın gollerini yıldız futbolcusu Lionel Messi kaydetti.

Arjantin Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenerken maçın gollerini yıldız futbolcusu Lionel Messi kaydetti.

İspanya'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, Estonya'yı 34 yaşındaki Messi'nin golleriyle ???????5-0 mağlup etti.

Messi'nin golleri, 8, 45, 47, 71, 76. dakikalarda geldi.

AA / Fatih Erel - Spor

Arjantin Estonya Futbol Spor Haberler

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