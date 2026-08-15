Elazığspor, Afyon Kampındaki Üçüncü Hazırlık Maçında Balıkesirspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Elazığspor, Afyon kampındaki üçüncü hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı.

Nesine 2. lig beyaz grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam eden Elazığspor, üçüncü hazırlık maçında Nesine 3. lig ekibi Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Afyon Kocatepe Tesisleri'nde oynanan maça Elazığspor ; Atakan Nuri Ordu, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Erhan Kartal, Emir Alagöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Ali Altınöz, Sertaç Çam ve Alperen Pak onbiri ile çıktı.

Elazığspor'un kontrolünde geçen ilk yarıda Emir Alagöz fileleri havalandırdı ve Elazığspor devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısında Balıkesirspor bir gol buldu ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bordo beyazlı ekibimiz Afyon kampı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı