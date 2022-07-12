Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Viktoria Plzen: 0 Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Avusturya kampının ikinci hazırlık karşılaşmasında Çekya'nın Viktoria Plzen takımı ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar maça Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun, Tyler Boyd 11'i ile başladı. Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Georges Nkoudou, Oğuzhan Akgün, Rachid Ghezzal, Adjin Hasic, Berkay Vardar, Serdar Saatçı, Kenan Karaman, Semih Kılıçsoy, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Abdullah Aydın ve Necati Bilgiç ise yedekte bekledi. Müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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