Haymanaspor, teknik sorumlu Erkan Öztürk ile devam edecek

Kadınlar 1. Ligi play-off etabını başarıyla tamamlayarak tarihinde ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Haymanaspor, yeni sezon öncesinde teknik sorumlu Erkan Öztürk ile yola devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takımımız, teknik sorumlumuz Erkan Öztürk ile yoluna devam ediyor. Yeni sezonda da aynı inanç, aynı hedef ve aynı mücadeleyle başarı için çalışacağız." ifadelerine yer verildi.