Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

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Benfica'da yıldız futbolcu Di Maria sakatlandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi uyluk sakatlığı bulunan Di Maria'nın yerine en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu. Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren ve performansında düşüş olan Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor.

Portekiz devi Benfica'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Arjantinli yıldız futbolcu Di Maria sakatlandı.

LİG MAÇINDA DA OYNAMAYACAK

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Di Maria'nın uyluk sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle ligde oynanacak Famalicao maçında riske edilmeyeceği iddia edildi. Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan futbolcunun yerine en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu.

KEREM'E FIRSAT DOĞDU

Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor. Kerem'in, Barcelona ile oynanacak maçta hücumun sağında başlayabileceği ifade ediliyor.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBörü 24:

Keremi çözmüşler bu saatten sonra işi zor...

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Haber Yorumlarımustafa güler:

Yaparsın kerem hadi aslanım ya. Değerlendir bu fırsatı ve devamlı ileri.

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

hee şu penaltıyı atamayan adam

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Haber Yorumlarıözgür:

kendisine iyi bir mentör bulması lazım çok yetenekli ama psikojisini yönetemiyor

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