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Havvanur Kethüda, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Havvanur Kethüda, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Bulgaristan'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda milli sporcu Havvanur Kethüda, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'ya üç rauntta da üstünlük kurarak altın madalya kazandı. Böylece büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

Kaynak: AA
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