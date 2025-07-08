Havuzda Boynu Kırılan Genç Futbolcu Hayatını Kaybetti

Havuzda Boynu Kırılan Genç Futbolcu Hayatını Kaybetti
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23 yaşındaki amatör futbolcu Alihan Güldal, Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için atladığı havuzda boynu kırılarak yaşamını yitirdi. Güldal, iki hafta önce nişanlanmıştı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde atladığı havuzda boynu kırılan Alihan Güldal (23) hayatını kaybetti. Amatör futbolcu olan Güldal'ın iki hafta önce nişanlandığı belirtildi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Karasu Yalı Mahallesi 267. Sokak'ta bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. Alihan Güldal, serinlemek amacıyla havuza atladı. Atlayışın ardından hareketsiz kalan Güldal, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Güldal'ın boynunun kırıldığını tespit etti. Alihan Güldal, ilk müdahalenin ardından önce Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güldal, buradan da kapsamlı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Alihan Güldal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alihan Güldal'ın İstanbul'dan geldiği, iki hafta önce nişanlandığı ve nişanlısının yazlığına tatile geldiği öğrenildi. Güldal'ın 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşsuyu takımında futbol oynadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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