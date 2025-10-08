Haberler

Havran MYO'da Spor Etkinliği ile Stres Atıldı

Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen spor etkinliğinde voleybol ve basketbol maçları oynayarak stres attı. Öğrenciler ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle keyifli bir gün geçirildi.

Havran MYO tarafından organize edilen etkinlik Havran Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler ve akademisyenleri bir araya getiren etkinlikte voleybol ve basketbol maçları oynandı.

Ders yoğunluğunun ardından spor yapma imkanı bulan öğrenciler, hem eğlendi hem de stres attı. Akademisyenlerin öğrencilerle birlikte sahaya çıkması, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Katılımcılar, sporun sadece fiziksel değil, ruhsal açıdan da önemli bir faaliyet olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin motivasyonu artırdığını ifade etti. Havran MYO'da yıl boyunca benzer sosyal ve sportif etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

