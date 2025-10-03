Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Milli Sporcular Finale Yükseldi

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 6 milli sporcu, finale yükseldi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda takımlar kategorisinde rakiplerine üstünlük kuran milli atıcılar, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen sporcular ve kategorileri şöyle:

10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar Takım: Şevval İlayda Tarhan ve Esra Bozabalı

10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Takım: Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan

10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım: Elif Berfin Altun ve Damla Köse

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, salonda takip ettiği müsabakaların ardından adını finale yazdıran milli sporcuları tebrik etti.

Avrupa Atıcılık Konfederasyonu Başkanı Alexander Ratner, organizasyonun anısına Hamza Yerlikaya'ya rozet takdim etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya da Türk sporuna desteklerinden dolayı Yerlikaya'ya plaket verdi.