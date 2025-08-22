Hatice Gökçe Emir, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Brezilya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda hem çember hem de genel tasnifte finale kalarak Türk cimnastik tarihinde bir ilke daha imza atan milli sporcu Hatice Gökçe Emir, kendini gururlu ve mutlu hissediyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Gökçe Emir, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı temsil ettiğini ifade etti.

Şampiyonada hem çember hem de genel tasnifte finale kaldığını anımsatan Hatice Gökçe, "Uzun yıllar çok emek verdim ve çok çalıştım. Bunun karşılığını aldığım için mutlu ve gururluyum. Bu yolda beni destekleyen aileme, Türkiye Cimnastik Federasyonuna ve kulübüm, Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Gökçe; top, çember, kurdele ve labut aletlerinden oluşan genel tasnifte 82.700 puan, çember aletinde ise 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet ve genel tasnif finallerinde Türkiye'yi temsil edecek ilk sporcu olmayı başarmıştı.