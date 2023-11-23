Hatayspor, Yenişehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti

Hatayspor Futbol Kulübü Genel Menajeri Fatih İlek, deprem sürecindeki desteklerinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti ve takım formasını hediye etti.

Hatayspor Futbol Kulübü Genel Menajeri Fatih İlek, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e deprem sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ederek 6 Şubat'ı temsil eden takım formasını hediye etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Hatayspor Futbol Kulübü Genel Menajeri Fatih İlek'i ağırladı. 6 Şubat depremlerini temsil eden formalarını Başkan Özyiğit'e hediye eden İlek, dayanışmaya sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. İlek'e ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özyiğit, iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor'a Süper Lig'de başarılar diledi.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde bölgede yaşayan ve Mersin'e gelen depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Yenişehir Belediyesi, yaraların sarılması için dayanışma örneği göstermişti. - MERSİN