Üye Girişi
Haberler

Hatayspor Vincent Aboubakar'ı kiraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız forveti Vincent Aboubakar'ı 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu yıldız forveti Vincent Aboubakar'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Kariyerinde Valenciennes, Lorient, Porto, Al Nasr ve Beşiktaş formaları giyen Aboubakar, Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maçta sahaya çıkarak, 60 gol ve 14 asist üretti. Kamerunlu golcü sezon başında takımıyla yolların ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. Aboubakar'ı ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vincent Aboubakar Hatayspor Beşiktaş Güncel Spor

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Romanya Litvanya maçı hangi kanalda? Romanya Litvanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin'i gömen kim? Narini dereye bırakan itirafçı N.B. kimdir, resmi var mı? Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda? Slovenya Kazakistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Norveç Avusturya maçı hangi kanalda? Norveç Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Eylül Pazartesi Milli Piyango sorgulama Türkiye İzlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye İzlanda maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok?
title