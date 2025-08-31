Hatayspor ve İstanbulspor Berabere Kaldı

STAT: Mersin

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter, Ahmet Türkeş.

HATAYSPOR: Sekaj - Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Kilama, Cengiz Demir, Bamgboye, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka (Dk. 70 Selimcan Temel), Okoronkwo (Dk. 90+3 Deniz Aksoy), Rui Pedro, Strandberg

İSTANBULSPOR: İsa Doğan - Yunus Bahadır, Ologo, İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Fatih Tultak), Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Dk. 80 Fahri Kerem Ay), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 68 İsa Dayanıklı), Yusuf Ali Özer (Dk. 68 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 68 Mamadou)

GOLLER: Dk. 34 Rui Pedro ( Hatayspor ) - Dk. 6 Cengiz Demir (Kendi kalesine) ( İstanbulspor )

SARI KARTLAR: Abdulkadir Parmak ( Hatayspor ) - Loshaj, Fatih Tultak, Ologo, Fahri Kerem Ay ( İstanbulspor )

1'inci Lig 4'üncü haftasında Hatayspor sahasında İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Hatayspor puanını 2'ye yükseltti. 4'üncü maçından da beraberlikle ayrılan İstanbulspor da puanını 4'e çıkarttı.