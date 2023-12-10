Hatayspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu: 'Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik'

Hatayspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik" dedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin tamamında topa sahip olduklarını dile getiren Kağıtçıoğlu, "Çok iyi oynadığımız bir maçtı. Topa sahip olan takım bizdik. Sahada gol dışında istediğimiz her şeyi yapan bir takımdık. Beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Bunun için çok çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

"Antrenmanlarımızı basketbol salonunda yaptık"

Zor şartlarda hazırlık yaptıklarını vurgulayan Gökhan Kağıtçıoğlu, "Antrenmanlarımızı basketbol salonunda yaptık. Bir antrenmanımızı sadece teorik analizle geçirdik. Buna rağmen elinden gelen her şeyi yapan, çok iyi oynayan ve oyunu kontrol eden bir takım vardı. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dadashov bizim penaltıcımız, şimdiye kadar hepsini gole çevirdi"

Gökhan Kağıtçıoğlu, maçın son bölümünde kaçırdıkları penaltı hakkında ise, "Dadashov bizim penaltıcımız. Şimdiye kadar hepsini gole çevirdi. Çok güvendiğimiz bir oyuncu ama futbolda bunlar var. Son dakikadaki yorgunluk ve baskının etkili olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL