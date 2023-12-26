Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel İstifa İddialarını Yalanladı

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'daki görevinden istifa ettiği iddia edilen Volkan Demirel'in istifasının kabul edilmediği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından bordo-beyazlı kulüp, Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşarak, "Hocamız" notunu düştü. Hatayspor'un bu paylaşımı, Volkan Demirel'in takımda görevine devam edeceğine yönelik yorumlandı.