Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eksik Kadroya Dikkat Çekti

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eksik Kadroya Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilirken, teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat oyuncular nedeniyle kadrolarının eksik olduğunu ve devre arası transfer sürecine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kadrolarındaki eksikliklere dikkati çekti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Maçın ilk yarısında iyi oynadık. İstediğimiz her şeyi yaptık. Buraya eksik geldik, 5-6 arkadaşımız sakattı. Onları iyileştiremedik. Bizim için bu da sıkıntı oldu. Kulübeye baktığımızda oyunu değiştirecek arkadaşımız yoktu. Kalan 2 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra transfer bekliyoruz. Ondan sonra bu takım başka bir takım olarak çıkacak. Devre arası bizim için mükemmel olacak. Güzel bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız ve kalan tüm maçlar bizim için final olacak. Ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık. Biz bu takımı devraldık. Transfer falan da yapmadık. Takıma transfer şarttı, biz biraz geç geldik. Bütün yükü devre arasına atıyoruz. Bu bir mazeret değil. Buraya transfer lazım. Zor şartlarda çalışıyoruz. Hatay'da oynasaydık maçların yüzde 80'nini kazanırdık. Taraftarsız oynuyoruz. Beşiktaş maçında stadın büyük kısmı Beşiktaş taraftarıydı, kupa maçında kimse yoktu. Taraftar da haklı. Biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çalıştığımız yerleri görmediniz. Ne şartlarda çalıştığımızı basının göstermesi lazımdı. Kimse gelmedi. Şimdi devrede tesis gibi bir şey yapılacak. Çünkü bizim tesisimiz yok. Transferlerden sonra az gol yiyip çok gol atacağız. Böyle bir takım kurmak zorundayız."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği
img

Netanyahu, Esad'ın devrilmesine çok sevindi! İlk açıklamasında bir de çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.