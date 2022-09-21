Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le sözleşme imzaladı Spor Haberleri Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Lütfü Savaş, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Volkan Demirel'le anlaşma sağladıklarını duyurmuştu. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Volkan Demirel Lütfü Savaş Hatayspor Spor Haberler

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