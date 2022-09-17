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Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını bildirdi. Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, son sırada bulunuyor.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine son verildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDILAR

Ayrılığa dair Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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