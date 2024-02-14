Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Sivasspor ile Yeni Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı saha idmanıyla Sivasspor maçının çalışmalarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla sürecek.