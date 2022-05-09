Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
AA / Salim Taş - Spor