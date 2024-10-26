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Hatayspor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu

Hatayspor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Kayserispor'a 1-0 yenildi. Kayserispor'un golünü 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Cemali Sertel'in soldan ortasında Strandberg'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

77. dakikada Bahoken'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

79. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine sokulan Joelson Fernandes'in şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

80. dakikada Cardoso'nun pasında Bahoken'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Fernandes dk. 63), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Okoronkwo dk. 86), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Abdülkadir Parmak dk. 74), Rivas, Strandberg (Bamgboye dk. 74), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Ackah dk. 87), Baran Gezek (Ali Karimi dk. 72), Bourabia (Bahoken dk. 72), Cardoso (Kolovetsios dk. 87), Nazon (Mane dk. 62)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Kartal Kayra Yılmaz (dk. 77) (Kayserispor)

Sarı kart: Bahoken (Kayserispor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Hatayspor 3-sayfa mersin Futbol Spor

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