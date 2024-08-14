Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.
Samim SELÇUK/ HATAY, –Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren 45 dakika süren antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.
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