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Hatayspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idman, farklı teknik çalışmalarla zenginleştirildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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