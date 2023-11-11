Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Hatayspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

- Trendyol Süper Lig : Hatayspor : 2 - Galatasaray : 1 (Maç sonucu)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ziyech'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Erce'nin dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

49. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdulkerim'in kafa vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında iki savunma oyuncusunu da geçerek topla birlikte ceza sahası içine giren Dele-Bashiru, pasını Lamkel Ze'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

58. dakikada kaleci Erce'nin yumrukladığı topa ceza sahası dışından sert vuran Oliveira'nın vuruşunda Erce meşin yuvarlağı kurtardı.

90+3 dakikada Sacha Boey'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Icardi'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam (Burak Bekaroğlu dk.68), Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Armin Hodzic dk. 76), Rivas, Lamkel Ze (Strandberg dk.76), Dadashov (Aburjania dk. 88)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Aabid Rayene, Görkem Sağlam, İbrahim Demir, Sergio Carlos

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Kaan Ayhan dk. 66), Lucas Torreira, Sergio Oliveira (Mertens dk. 73), Hakim Ziyech (Cedric Bakambu dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Wilfried Zaha (Tete dk. 83), Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rivas (dk.14), Lamkel Ze (dk. 55) (Hatayspor), Wilfried Zaha (dk.28) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sanchez (Galatasaray), Aburjania, Hodzic (Hatayspor)