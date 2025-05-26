Hatayspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Hatayspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Onur Özütoprak olarak belirlendi. Maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak Hatayspor- Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında bugün saat 20.00'de oynanacak Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasının VAR'ı belli oldu. Söz konusu karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da da Mehmet Kısal yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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