Hatayspor, Erzurum'da antrenmanlarını sürdürdü

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 hücum ve savunma çalışması yaptı. Bordo-beyazlı ekip, daha sonra 3 gruba ayrılıp dar alan turnuvası gerçekleştirdi. - HATAY