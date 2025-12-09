Haberler

Hatayspor eriyor! 58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor 58 yıllık tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Hatayspor kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi, taraftarların tepkisine kulübün iç sorunlarını dile getirerek cevap verdi ve tesislerde yiyebilecekleri yemek bile olmadığını ifade etti.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de küme düşen, bu sezonda da Trendyol 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Hatayspor, 58 yıllık tarihinin en kötü dönemlerinden birinin içerisinde.

TARAFTARDAN TAKIMA PROTESTO

Hatayspor, son olarak ligde karşılaştığı Sarıyerspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet tribündeki taraftarın sabrını taşırdı ve taraftarlar takımı protesto etti. Maçın bitiminde taraftarların yanına giden takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

''YİYECEK YEMEK BİLE ÇIKMIYOR''

Bir taraftarın, ''Bu takım bu hale nasıl geldi?'' sorusuna cevap veren Çörekçi, verdiği yanıtla adeta yürek dağladı. Deneyimli oyuncu, taraftara dert yanarak ''Kulüp sahipsiz bırakıldı. Paramızı alamıyoruz, alacaklarımız birikti. Kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor, ilgisiz bir ortamda mücadele etmeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''HATAYSPOR KADERİNE TERK EDİLEMEZ''

Bu sözlerin ardından yönetimi sert şekilde eleştiren taraftarlar, ''Hatayspor kaderine terk edilemez. Bu takımı ayakta tutmak için kimse elini taşın altına koymuyor.'' diyerek tepkilerini sürdürdü.

